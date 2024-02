Cosa fa Leonardo | in Italia uno dei supercomputer più potenti al mondo

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di domenica 4 febbraio 2024) Come si posiziona l’rispetto alla nuova rivoluzionaria tecnologia dell’Intelligenza Artificiale, detta “IA generativa”? È importante porsi la domanda, in quanto molti luminari (veri: come Yann LeCun) ritengono questa invenzione di un’importanza paragonabile a quella della stampa a caratteri mobili o della macchina a vapore.e Francia È anche importante porsi la domanda in quanto già l’anno scorso il nostro amico/nemico presidente francese Emmanuel Macron aveva allocato centinaia di milioni per la costruzione di una IA “francese”, impegno ribadito a dicembre nell’ambito di France 2030 (e che non aveva avuto nell’immediato una rispostana). Per fare il punto parliamo oggi di un fatto, una realtà storica concreta, e accenniamo ad una possibile novità. Il fatto – forse noto a pochi – è che a livello di ...