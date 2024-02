Corredo ingiallito | mia nonna mi ha insegnato ha sbiancarlo in questo modo | torna come nuovo!

Leggi tutta la notizia su donnaup

(Di domenica 4 febbraio 2024) Se nell’armadio hai unormaia causa del tempo non devi pensare che non sia più recuperabile. Infatti è possibile rendere il tuodi nuovo bianco utilizzando dei rimedi antichi usati dalle nostre nonne, tutti efficaci e facilissimi da usare. Nell’armadio di ogni famiglia c’è unquasi dimenticato e lasciato ingiallire dal tempo. Ovviamentecon i rimedi giusti puòre al suo antico splendore. Il rimedio naturarle che usava la miaprima cosa spruzzare direttamente dell’acqua ossigenata sulle macchie, lasciare agire per 5 minuti e poi immergere le lenzuola e le tovaglie in una bacinella con acqua bollente, per ogni litro di acqua aggiungere ...