Corbo | “De Laurentiis | gran signore con reazioni sanguigne da borgata romana”

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 4 febbraio 2024) Detra eleganza e passione nel commento di Antonio. Addio Zielinski e scelte Champions: un presidente dalle molte sfaccettature. Il presidente del Napoli, Aurelio De, si trova al centro delle attenzioni dopo le dichiarazioni rilasciate durante la conferenza stampa di Walter Mazzarri, in cui ha annunciato l’addio di Piotr Zielinski al termine della stagione. Il patron ha inoltre spiegato la decisione di escludere il calciatore polacco dalla lista per la Champions League, sottolineando che non si trattava di un dispetto, ma di una scelta mirata a dare spazio a Traoré, per il quale il Napoli sta valutando la riconferma. Il giornalista Antonio, nel suo editoriale per La Repubblica, ha analizzato il comportamento di De, definendolo a tratti “...