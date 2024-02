Coppa d’Africa | il Sudafrica vola in semifinale | Capo Verde out

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 4 febbraio 2024) Ilè l’ultima qualificata alledi: eliminataai calci di rigore Ilstacca l’ultimo biglietto per la. I Bafana Bafana superanoai calci di rigore, dopo che la partita era finita 0-0 al termine dei supplementari. Grande protagonista il portiereno Ronwen Williams, che para quattro rigori su cinque. Mercoledì ilaffronterà la Nigeria, con in palio il primo posto per la finale. Dall’altra parte del tabellone si affronteranno Costa d’Avorio e Repubblica Democratica del Congo.