Coppa d'Africa 2024 | Nigeria | RD Congo | Costa d'Avorio e Sudafrica in semifinale Il tabellone completo con date e orari

Coppa d’Africa : la Costa d’Avorio compie un impresa: in 10 uomini vince in rimonta contro il Mali e va in semifinale La Costa d’Avorio è la prima ... (calcionews24)

L’arbitro egiziano Mohamed Adel ha spintonato Hamari Traoré dopo il fischio finale di Mali-Costa d’Avorio: in campo succede di tutto ...La Costa d'Avorio e' in semifinale alla Coppa d'Africa. Gli ivoriani si sono imposti per 2-1 contro il Mali ai supplementari grazie al gol di Oumar Diakite nel recupero, dopo le reti di Nene per i mal ...COPPA D'AFRICA - Emozioni a non finire nel primo quarto di finale del sabato. La Costa d'Avorio padrona di casa, costretta a giocare in dieci uomini dal 43' per ...