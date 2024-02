Coppa d’Africa 2024 | eroico Williams ai rigori | Sudafrica in semifinale e Capo Verde fuori

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 4 febbraio 2024) Ilbatte ilaie torna indidopo 24 anni. Dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e supplementari si va alla lotteria dagli 11 metri. E’ sfida a chi non sbaglia. Dopo i primi seiben cinque vengono parati. L’unico in rete è quello di Mokoena, che porta avanti i Bafana Bafana. Texeira segna il primo penalty al quarto tentativo. Mvala porta la sfida sul 2-1. Sul dischetto ci va Andrade, che si fa neutralizzare da unche para quattrosu cinque e trascina mister Hugo Broos e i suoi compagni inche torna nelle migliori quattro del torneo dall’edizione del 2000, in cui fu ...