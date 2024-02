Conte serra i ranghi del M5S e avverte il PD

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 4 febbraio 2024) AGI - Il pubblico è di quelli difficili: Faenza, Emilia-Romagna, terra ed elettorato passionali. I cartelli che accolgono Giuseppeall'assemblea regionale del M5s sono la spia di una tensione emotiva che percorre la platea dei 1.500 del Palazzetto: "Mai alleanze con il Partito Democratico". Non cheabbia da ridire su questo, viste le tensioni delle ultime ore con Elly Schlein e il suo partito. Però non chiude la porta. Anzi in un passaggio sulle comunali sembra lasciare uno spiraglio. "Noi siamo seduti a tutti i tavoli, per dare il nostro contributo, per confrontarci e ovviamente disponibili a creare dei progetti per i capoluoghi di provincia e per i vari comuni che siano utili per le rispettive comunità locali". Il termine 'progetto', come spiegano esponenti M5s vicini al presidente, è la parola chiave per interpretare la fase in corso del ...