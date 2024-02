Conflitto d' interessi Sgarbi non è un sottosegretario | Sgarbi è Sgarbi

(Di domenica 4 febbraio 2024) Pensare che guadagni in quanto uomo di governo e non in quanto ha fatto ed è, è cosa ridicola. La questione è di opportunità politica, non di violazione di legge. Inadeguatezza della Frattini. Ilsi disciplina con la morale (se c’è) non col moralismo

Solo oggi, a babbo morto, la sinistra ammette che non è giusto far coincidere gli interessi di un imprenditore che è pure editore con la libertà dei ... (ilgiornale)

Solo oggi, a babbo morto, la sinistra ammette che non è giusto far coincidere gli interessi di un imprenditore che è pure editore con la libertà dei ... (ilgiornale)

La procuratrice distrettuale di Atlanta, Fani Willis, che ha costruito contro il tycoon e altri diciotto coimputati le accuse di interferenze nelle elezioni del 2020 in Georgia, è inciampata in una ...Pubblichiamo in esclusiva un estratto dell’ultimo libro di Matteo Renzi, "Palla al centro" (*) che il leader di Italia Viva ...Gli Stati Uniti avevano annunciato un attacco su larga scala e a più livelli contro i gruppi affiliati all'Iran e hanno mantenuto la promessa non solo colpendo in Iraq e in Siria ...