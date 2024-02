Conferenza De Rossi | «I nuovi acquisti portano qualità»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 4 febbraio 2024) Daniele De, allenatore della Roma, ha parlato instampa in vista della sfida contro il Cagliari di Ranieri Daniele De, allenatore della Roma, ha parlato instampa in vista della sfida contro il Cagliari di Ranieri. Le sue dichiarazioni: ROMA – «Abbiamo lavorato sia sui nostri concetti che sulla tenuta fisica. Si possono dare degli stimoli che vengono assimilati durante la settimana: i ragazzi hanno risposto benissimo sia di testa che di gambe. I? Possono portare: si sono integrati bene con la squadra». INFORTUNI – «Entrambi si sono allenati con la squadra. Per Chris abbiamo modulato i carichi. Renato, invece, ha fatto tutti gli allenamenti con noi: ha completato il recupero. Smalling ritornerà tra i convocati ...