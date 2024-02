Comitato sannita Abc | “Mastella interrompa il flirt con Acea”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 4 febbraio 2024) Tempo di lettura: 4 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Giannicola Seneca per ilAbc. “È trascorso un mese dalla delibera della Corte dei Conti che ha bocciato per la seconda volta Sannio Acque srl, società mista pubblico privata che si candidava a gestire la risorsa idrica in totale disprezzo del referendum del 2011. La maggioranza dei 78 comuni sanniti non vuole tradire la volontà dei 26 milioni di italiani ed affidare ai privati il bene più prezioso di cui disponiamo. Anche il comune di Faicchio, guidato dal presidente della provincia Lombardi, ha deliberato in senso contrario alla prima adesione alla s.r.l.. La minaccia dell’obbligo di comprare le quote di Sannio Acque srl non ha sortito l’effetto sperato di persuadere i sindaci, tant’è che la Corte dei Conti ha detto che non esiste in capo ai comuni alcun ...