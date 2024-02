Come funziona Piracy Shield e il blocco pezzotto da oggi 4 febbraio

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di domenica 4 febbraio 2024)e cosa comporterà dail cosiddettodelper le partite di calcio della serie A? In questa domenica 4entra in gioco lo scudo anti pirateria italiano per troncare, sul nascere, la visione dei match sportivi attraverso IPTV illegali. Si preannunciano grossi cambiamenti per chi non possiede un vero abbonamento a DAZN, Sky o ad altre piattaforme ma il reale impatto dell’importante novità lo capiremo (probabilmente) solo nelle prossime ore. Da circa un anno, Agcom e Lega Serie A hanno lavorato per sviluppare e rendere operativa la piattaforma. Si tratta, letteralmente, di uno scudo contro la pirateria in grado di entrare in azione in tempo reale. ...