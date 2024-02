Combinata nordica | Riiber domina nella Gundersen di Seefeld | 15esimo Costa

(Di domenica 4 febbraio 2024) Jarl Magnuse vince ladi, valida per la Coppa del Mondo 2023/24 di. L’asso norvegese fa dunque il bis dopo la vittoria di due giorni fa, e dopo una grande frazione di salto ferma il cronometro sul tempo di 34:39.8, staccando nettamente gli inseguitori. Secondo posto staccato di 23.1 per il suo connazionale Joergen Graabak, che recupera dopo la settima posizione nel salto. Completa il podio l’austriaco Stefan Rettenegger a 37.6 di distanza. Il migliore degli italiani è ancora una volta Samuel, ottimostaccato di 2:37.2. Non hanno concluso la prova invece gli altri due azzurri Iacopo Bortolas e Raffaele Buzzi. SportFace.

Classifica Coppa DEL Mondo combinata nordica 1 Riiber Jarl Magnus NOR 1170 2 RETTENEGGER Stefan AUT 849 3 GRAABAK Joergen NOR 818 4 LAMPARTER ... (oasport)

