Coltivare il futuro | nasce a Taranto la prima beeco farm

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di domenica 4 febbraio 2024) Le best practise come stimolo nel portare le stesse innovazioni e la stessa mentalità anche nel territorio jonico. Dal convegno: “ILIL LABORATORIO”, promosso da Urban labs, sono derivati importanti suggerimenti, che tutti gli attori locali hanno fatto propri, pronti ad accettare le sfide del. L’agricoltura ha necessariamente bisogno di innovazione per produrre meglio, consumando meno. Per realizzare tutto ciò risulta fondante creare un sistema integrato tra produttori, start up , ricerca, università, istituzioni e imprese specifiche. “Sii il cambiamento, credi nel valore della persona e lavora affinché il progetto culturale sia spendibile e realizzabile”, ha affermato nel suo intervento Luigi Galimberti, Ceo di Sfera Agricola, la ...