Colonnese | «Inter-Juventus? Eventi del 1998 hanno determinato tanto!»

(Di domenica 4 febbraio 2024) Non c’èsenza polemica efu protagonista di una delle principali, quella della stagione 1997-. A pochi minuti dal calcio d’inizio del derby d’Italia di stasera, il difensore la ricorda aTV. IL PASSATO CHE RITORNA – Francescoc’era nel duello fradel, con le polemiche arbitrali che risultano attuali anche ora: «Lo scontro Iuliano-Ronaldo? Quell’evento secondo me hanegli anni una rivalità incredibile dal punto di vista calcistico. Questo ha reso la partita indimenticabile, è ancora stampata nella mente di tutti». L’ATTUALITÀ –dà anche un breve giudizio sulla difesa dell’: «Ha cambiato tanto, ...

L’Inter dopo il pari della Juventus a Genova non è costretta a vincere per mantenere la vetta ma certamente ha una ghiotta occasione per allungare ... (inter-news)

AGI - Francesco Colonnese , ex difensore di Inter e Napoli, le pretendenti alla Supercoppa italiana in palio a Riad, si esprime sulla finale e sui ... (agi)

AGI - Francesco Colonnese , ex difensore di Inter e Napoli, le pretendenti alla Supercoppa italiana in palio a Riad, si esprime sulla finale e sui ... (agi)

Questa sera a San Siro ci saranno molti vip ad affollare gli spalti per seguire la super sfida tra l’Inter e la Juve Come rivelato dalla Gazzetta dello Sport, ci saranno tanti volti noti a San Siro pe ...Il Super Bowl italiano. A distanza di una settimana da quello che metterà di fronte Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers per il titolo Nfl, anche l`Italia.TAG24 ha intervistato Francesco Colonnese che ha parlato del duello Scudetto Inter-Juventus in questi termini: “Adesso è evidente che la Juventus punta al titolo, perché fino a oggi si era nascosta ...