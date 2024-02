Collision 03 02 2024 Il debutto di Hechicero

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 4 febbraio 2024) Bentornati amici di Zona Wrestling nel consueto appuntamento del weekend con il report di. Puntata che ha da offrire diverso lottato che può rivelarsi decisamente interessante. Direi quindi di non perdere altro tempo e immergiamoci subito nello show. AEW Continental Crown Championship: Eddie Kingston vs Bryan Keith (3,5 / 5) Un inizio non male con questo match, sono sempre più dell’idea che però la Triple Crown di Kingston non goda chissà di quale importanza, soprattutto se contiamo che uno di questi 3 titoli sarebbe un “titolo maggiore” ovvero quello della ROH. Comunque il match gode di un buon ritmo e di un buon lottato con Kingston che vince e mantiene, ma c’è gioia anche per Keith che diventa a tutti glie effetti un membro della AEW. Vincitore e ancora campione: Eddie Kingston BACKSTAGE: Jon Moxley non ci sta e dice che guarderà ...