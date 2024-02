Col trattore abbatte cinque divieti con il limite 30 all' ora posizionati il giorno prima

Leggi tutta la notizia su today

(Di domenica 4 febbraio 2024) Dopo i vari Fleximan (che taglia i pali dell'autovelox), Dossoman (che toglie i dossi che dovrebbero far rallentare le autovetture) e Parkman (che disegna i parcheggi dove non ci sono) in provincia di Treviso è arrivato anche chi se l'è presa contro i nuovi cartelli stradali che segnalano il...