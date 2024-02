Codogno omaggia il patrono Discorsi solenni in chiesa e benedizione delle gole | In città c’è cura delle persone

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 4 febbraio 2024) Premiazione dei dipendenti comunali arrivati alla pensione, offerta dei ceri inda parte dell’amministrazione comunale, funzione solenne col vescovo, il rito dellacon le due lunghe candele incrociate e la consegna della massima benemerenza civica. Sono stati questi i momenti clou, ieri, della giornata dedicata aalSan Biagio. Una ricorrenza molto cara ai codognesi e che, perché caduta di sabato, è stata ancora più partecipata del solito. Il programma ha preso il via alle 9.45, in municipio, con la consegna degli attestati per i due dipendenti andati in quiescenza nel 2023: Pierangelo Esposti (agente della polizia locale) e Maria Luisa Bescapè (educatrice dell’asilo). Tra le autorità presenti il prefetto di Lodi Enrico ...