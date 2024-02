Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2023-2024 | Odermatt doppia Sarrazin | Paris ottavo

(Di domenica 4 febbraio 2024)DELSCIMarco SUI 1406 2Cyprien FRA 684 3 FELLER Manuel AUT 609 4 KRIECHMAYR Vincent AUT 487 5 MEILLARD Loic SUI 478 6 SCHWARZ Marco AUT 464 7 KILDE Aleksander Aamodt NOR 4408Dominik ITA 426 9 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 409 10 ALLEGRE Nils FRA 372DISCESA LIBERA 1. Marco(Svizzera) 516 2. Cyprien(Francia) 5103. Dominik(Italia) 329 4. Aleksander Kilde (Norvegia) 220 5. Vincent Kriechmayr (Austria) 218 6. Bryce Bennett (USA) 207 7. Nils Allegre (Francia) 2048. Florian Schieder (Italia) 1969. Mattia Casse (Italia) 182 10. Ryan Cochran-Siegle (USA) 172SUPERG 1 ...

SNOWBOARDCROSS. Michela, regina delle qualifiche, nel weekend cerca il colpo grosso in gara. Anche per avvicinarsi al vertice della generale. (ecodibergamo)

Classifica Coppa DEL Mondo combinata nordica 1 Riiber Jarl Magnus NOR 1170 2 RETTENEGGER Stefan AUT 849 3 GRAABAK Joergen NOR 818 4 LAMPARTER ... (oasport)

Prima vittoria stagionale in Coppa del Mondo per Andrea Voetter e Marion Oberhofer che trovano una grande rimonta nella seconda run sul budello di ... (sportface)

Europa LeagueLe ultime notizie di Europa League Conference League Coppa ItaliaLe ultime notizie di Coppa Italia Calcio FemminileLe ultime notizie di calcio femminile NazionaleLe ultime notizie dalla N ...La Molfetta Calcio comunica che, vista la grande affluenza prevista per la finale di Coppa Italia in programma oggi, l'apertura dei cancelli in occasione del "Paolo Poli" è prevista alle ore 14:45. "A ...Silje Opseth torna a brillare e regala grande spettacolo nella seconda competizione del weekend sul trampolino grande HS147 di Willingen, in occasione del nono appuntamento stagionale della Coppa del ...