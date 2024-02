Cina | previsto lancio di 2 satelliti di prova nell’orbita lunare

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 4 febbraio 2024) Hefei, 04 feb – (Xinhua) – Laprevede di lanciare duediin un’orbitaper stabilire una comunicazione tra la Luna e la Terra. I duegemelli, con un peso rispettivamente di 61 kg e 15 kg, voleranno in formazioneintorno alla Luna per convalidare nuove tecnologie, incluse calibrature della navigazione e trasmissioni di segnali ad alta affidabilita’, secondo un comunicato stampa diffuso ieri dal Deep Space Exploration Laboratory. Iverranno lanciatidi trasferimento Terra-Luna insieme a Queqiao-2, un satellite ripetitore per le comunicazioni tra il lato nascosto della Luna e la Terra. Successivamente, i duesubiranno una decelerazione vicino alla Luna ...