Cina | festival millenario delle lanterne a Zigong

Pechino , 18 gen – (Xinhua) – Persone in fila per il porridge di Laba al tempio Lama di Yonghegong a Pechino , capitale della Cina , ... (romadailynews)

Pechino , 18 gen – (Xinhua) – Persone in fila per il porridge di Laba al tempio Lama di Yonghegong a Pechino , capitale della Cina , ... (romadailynews)

Pechino, 19 gen – (Xinhua) – Il ministero cinese del Commercio ha organizza to un festival dello shopping online per il Capodanno lunare , iniziato ... (romadailynews)

Pechino, 19 gen – (Xinhua) – Il ministero cinese del Commercio ha organizza to un festival dello shopping online per il Capodanno ... (romadailynews)

Pechino, 04 feb - (Xinhua) - La Cina dovrebbe sperimentare un'impennata nei viaggi in entrata e in uscita durante l'imminente vacanza della Festa di ...Il rallentamento economico della Cina proseguirà ancora ed è probabile che il Pil del Paese si attesterà quest'anno al +4,6% e scenderà al +3,5% entro il 2028. (ANSA) ...Emergenza meteo in Cina: allerta arancione per gelo e neve La Cina si trova ad affrontare una situazione meteorologica estremamente critica, con l’emissione della prima allerta arancione per gelo dal ...