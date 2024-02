Cile devastato dagli incendi | 64 morti

(Di domenica 4 febbraio 2024) Santiago, 4 feb. (Adnkronos/Dpa) - Sale a 64 il numero delle vittime provocateboschivi inche si sono estesi alle zone abitate nella regione di Valparaiso. Lo ha reso noto la ministra dell'Interno, Carolina Tohá. "La situazione a Valparaíso è la più delicata in queste ore: è stato senza dubbio l'o che ha provocato più perdite umane e probabilmente la situazione di emergenza, dopo il terremoto del 2010, con più vittime inin tempi recenti", ha dichiarato la ministra, aggiungendo di temere che si possa arrivare ad un numero di vittime "molto più alto di quello che conosciamo attualmente". Sono infatti ancora al lavoro le 11 squadre di esperti del servizio medico legale preposti a recuperare i corpi negli edifici che sono stati distrutti dalle fiamme, che sono in tutto un ...

Interessata la regione di Valparaiso e di Viña del Mar. Le autorità temono che si tratti della peggiore tragedia dal terremoto del 2010, che fece 525 morti. Il presidente Boric e la ministra degli Int ...Il Cile è interessato da una serie di incendi fuori controllo che le autorità considerano già la più grande catastrofe naturale in Cile dal terremoto del 2010