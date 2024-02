Ciclocross | Stefano Viezzi | “Sono felicissimo | è un’emozione che non ha prezzo”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 febbraio 2024) La forza del talento.ha dominato la prova mondiale juniores del. Dopo l’affermazione in Coppa del Mondo, il giovane atleta nostrano ha fatto vedere di che pasta è fatto nella gara iridiata di scena a Tabor, in Repubblica Ceca. Un risultato significativo quello ottenuto dadal momento che un riscontro del genere mancava da 19 anni al movimento italiano. Se si esclude la vittoria nel test event del 2022, fu Davide Malacarne a tingersi dei colori dell’arcobaleno. “, non ho ancora realizzato bene quello che ho fatto. Volevo questo risultato ed èche non ha“, le parole di undecisamente incredulo, autore di una stagione strepitosa. Si considerino nel suo percorso i ...