Ciclocross | la britannica Backstedt domina il mondiale under 23 femminile di Tabor Valentina Corvi 14ma

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 febbraio 2024) Dominio assoluto dellaZoenella prova23ai Mondiali di2024, in corso di svolgimento a(Repubblica Ceca). La classe 2004 si laurea campionessa iridata di categoria dopo l’argento dello scorso anno, e prosegue nella crescita esponenziale, non solo nel, che l’ha vista già salire sul podio più volte nei massimi circuiti tra le più grandi. Medaglia d’argento per la beniamina di casa Kristyna Zemanova, completa il podio l’olandese Leonie Bentveld. Pronti via e le quattro favorite si mettono subito davanti, si incarica di fare l’andatura nelle prime fasi di gara la lussemburghese Marie Schreiber, cona prenderle subito le ruote. Dietro di loro si organizzano la ceca Zemanova e la ...