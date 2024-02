Ciclismo su pista | Italia settima nella madison | si conclude la tappa di Adelaide di Nations Cup

(Di domenica 4 febbraio 2024) Ultima giornata di gare in Australia, per ladiCup disuin quel di. Sono quattro le finali che si sono svolte oggi, senza grandi risultati per la Nazionalena. Elia Viviani e Michele Scartezzini hanno chiuso al settimo posto. Vittoria per i neozelandesi Gate/Stewart davanti ai tedeschi Kluge/Reinhardt e ai britannici Tarling/Wood. Miriam Vece è undicesima nel keirin. Vittoria per la giapponese Mina Sato davanti alla britannica Katy Marchant e alla canadese Lauriane Genst. L’oro nello sprint maschile va al giapponese Kaiya Sato davanti all’australiano Matthew Richardson e all’altro padrone di casa Matthew Glaetzer. Nell’ultima gara di giornata, l’omnium femminile, trionfa la neozelandese Ally ...

Denunciato per guida in stato di ebbrezza (in bicicletta) un 49enne di Brugherio. Ubriaco fradicio sbanda con la bici sulla ciclabile e sbatte la testa sullo spigolo del marciapiede Lo scorso 29 genna ...Il ciclista 49enne pedalava con un tasso alcolemico nel sangue tre volte oltre il limite consentito: 1,83 g/l. Per l'uomo è scattata una denuncia per guida in stato di ebbrezza ...Si aggira attorno al villaggio di partenza dell'ultima tappa dell'AlUla Tour, pedala in sella alla sua bici Liv e indossa con fierezza la maglia della Liv AlUla Jayco Women's Continental Team. Appena ...