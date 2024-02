Ciambelline di mele | senza farina | burro e zucchero Ottime per colazione Hanno 90 kcal

Leggi tutta la notizia su donnaup

(Di domenica 4 febbraio 2024) Permi piace servire alla famiglia delledimorbidissime e dolci. Questesono buonissime anche a merenda e in questo modo i bimbi possono mangiare un dolce sano e nutriente. La ricetta che uso ha un bassissimo contenuto calorico e pochi grassi quindi posso mangiarli anche quando sono a dieta. Infatti non contengonoe nemmenoma sono ugualmente irresistibili.di: ingredienti e preparazione. In un quarto d’ora preparo l’impasto per queste golosee per la cottura servono gli stessi minuti. In pratica queste ciambelle fatte in casa sono pronte in una mezz’oretta. Acon questa ricetta ...