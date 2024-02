Chiara Ferragni risponde a Pigna | “Decisione illegittima”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 4 febbraio 2024) Per la prima volta da quando i brand hanno deciso di interrompere le collaborazioni con lei,. Uno tra i tanti marchi che ha deciso, appunto, di interrompere la collaborazione per “rispetto del proprio codice etico aziendale”. Ma la Fenica srlcon un comunicato stampa, affermando l’illegittimità dellapresa.: la nota In un comunicato stampa l’azienda scrive: “Fenice srl contesta la violazione da parte didel contratto in essere e la legittimità della unilaterale interruzione dei rapporti commerciali. L’illegittimità delladiè stata aggravata dalla scelta dell’azienda di comunicare al ...