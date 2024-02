Chiara Ferragni | per il weekend a Portofino con la famiglia sceglie il cappotto cammello

Finisce in Tribunale il caso Chiara Ferragni - Pigna . “Fenice Srl (“Fenice”) società licenziante dei marchi Chiara Ferragni , contesta la violazione da ... (tpi)

Pigna si sfila dagli accordi commerciali con Chiara Ferragni e la società che rappresenta la modella, influencer e imprenditrice cremonese non ci ... (bergamonews)

L’influencer inizia a tutelarsi dalla fuga delle aziende: «Agiremo nelle sedi opportune per tutelare i nostri interessi, lo stesso faremo anche nei confronti di altri soggetti» ..."E' un comportamento illegittimo e strumentale" quello di Cartiere Pigna spa che ha interrotto i rapporti commerciali con le aziende collegate con Chiara Ferragni. E' quanto si legge in una nota con ...L’ emorragia di brand che stanno chiudendo i rapporti di lavoro con Chiara Ferragni sembra ormai inarrestabile. Ma l’ultima decisione, quella presa dalla Cartiere Paolo Pigna Spa, non è andata giù a ...