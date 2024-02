Chiara Ferragni e Fedez in crisi? La foto che scatena il sospetto

Che succede tra Chiara Ferragni e Fedez? Le ultime foto pubblicate dal rapper hanno preoccupato i fan della coppia, che temono sia in corso una grave crisi in famiglia. Le foto in questione sono quelle del compleanno del papà di Fedez, Franco Lucia, che compie 64 anni. Tutta la famiglia si è riunita per festeggiarlo, anche se all'appello sembrano mancare proprio la moglie del cantante e i nipotini Vittoria e Leone. Questi ultimi infatti sono fuori città con la mamma per il weekend. La Ferragni si troverebbe in Liguria con famiglia e amici.

Negli scatti, il rapper sembra essere sereno in compagnia della sua famiglia. Nonostante questo, però, i follower starebbero iniziando ad avere dei sospetti sui Ferragnez. L'assenza dell'influencer al compleanno del suocero, insomma, non è affatto passata inosservata, anche perché in genere Chiara e Fedez erano soliti festeggiare insieme nelle occasioni speciali. A preoccupare anche il fatto che i due non si mostrano più insieme sui social come un tempo. L'ultimo contenuto in cui compaiono insieme è il video di Capodanno pubblicato da Fedez a fine dicembre. In ogni caso, si tratta solo di supposizioni e ipotesi, dal momento che non ci sono conferme di una crisi.

