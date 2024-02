Chiara Ferragni | anche Pigna interrompe la collaborazione

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di domenica 4 febbraio 2024) La Cartiere PaoloSpa ha interrotto i rapporti commerciali con le aziende collegate a. Una decisione legata ai guai che negli ultimi mesi hanno riguardato l’imprenditrice, finita prima nel mirino dell’Antitrust e poi della procura di Milano – che l’ha indagata per truffa – e di altre procure in cui sono stati presentati degli esposti, per alcune campagne commerciali con scopi benefici. Gli stessi vertici della storica azienda cartiera hanno spiegato che la decisione è stata assunta “nel rispetto del proprio codice etico aziendale, che si può consultaresul portale.it, che esclude lacon soggetti terzi sanzionati dalle autorità competenti per aver assunto un comportamento non etico, corretto e rispettoso delle leggi”. Qualche segnale era ...