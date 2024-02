Chi è Filippo Graziani | il cantante figlio di Ivan ospite a Domenica In

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di domenica 4 febbraio 2024) nella puntata di oggi, 4 febbraio?(Rimini, 26 giugno 1981) è un cantautore italiano. Secondodi, è nato e cresciuto a Rimini. Inizia la sua attività musicale appena maggiorenne insieme al fratello batterista Tommy, girando per i club e i locali di tutta Italia fino ad aprire i concerti di importanti gruppi e artisti come Renato Zero, Negramaro, Morgan, Niccolò Fabi e Max Gazzè. Nel 2008forma un gruppo rock chiamato Stoner-rock Carnera, che debutta con l’EP First Round e con cui apre il concerto italiano di Zakk Wylde. Successivamente si trasferisce negli Stati Uniti, dove continua la sua attività musicale. Influenzato dalla scena della musica folk e rock elettronico statunitense, torna in Italia e avvia il progetto Viaggi e intemperie, ...