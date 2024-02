Cgil | la serie di incontri | Parliamo di Pnrr e salute

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 febbraio 2024) Unadi appuntamenti per analizzare il difficile momento che attanaglia la sanità, provando ad individuare possibili soluzioni per cercare di invertire un andamento che resta drammatico per il territorio ascolano. Sarà questo il tema degliallestiti dalla. Il primo è domani alle 16 alla libreria Rinascita e vedrà la partecipazione del dottor Francesco Pesaresi che approfondirà la tematica legata alnelle Marche, focalizzando le attenzioni su case della, ospedali di comunità e centrali operative territoriali. Sarà presente anche Loredana Longhin, segreteriaMarche. "Stiamo – commenta la segretaria Barbara Nicolai – attraversando una fase complicatissima proprio relativa al sistema sanitario nazionale che va a minare i due ...