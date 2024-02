Cesena | assedio alla Fermana Decisivo il guizzo di Shpendi

(Di domenica 4 febbraio 2024)(3-4-2-1): Pisseri, Pieraccini, Prestia, Silvestri, Adamo, Varone (23’ st Ogunseye), De Rose, David (40’ st Donnarumma), Saber (1’ st Berti), Kargbo (26’ pt Corazza),(40’ st Francesconi). All. Toscano. A disp. Veliaj, Siano, Piacentini, Coccolo, Pierozzi, Chiarello.(4-3-2-1): Furlanetto, Eleuteri, Fort, Spedalieri, Pistolesi (39’ st Carosso), Scorza (14’ st Gianelli), Giandonato, Misuraca, Malaccari (5’ pt Heinz), Petrungaro (39’ st Giovinco), Paponi (14’ st Sorrentino). All. Protti. A disp. Borghetto, Mancini, Bonfiglio, Santi, Fontana, Condello, Macandella, Niang, Semprini, Petrelli. Arbitro: Vingo di Pisa. Rete: 38’ st. Note: espulso Heinz al 46’ st; ammoniti Fort, Paponi, Varone, Silvestri, Giandonato, Adamo, Toscano ...

A porte chiuse i bianconeri spingono e creano tante palle gol, ma risolvono il match nel finale: + 9 sulla Torres ...CESENA - Vittoria di misura per il Cesena, che conferma la sua forza in campionato, dove non perde dalla prima giornata, riuscendo a strappare i tre punti ad una Fermana arcigna, che dimostra di poter ...La preoccupazione c’è, i tre risultati utili di fila a dicembre avevano dato un po’ di respiro alla Futsal Cesena, invece le tre sconfitte consecutive contro le pericolanti Cus Molise, Giovinazzo e ...