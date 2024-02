Cena a scrocco al ristorante | scappano senza pagare | denunciata coppia di marchigiani

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 febbraio 2024) Ancona, 4 febbraio 2024 - Si sono fatti servire un menù a base di pesce annaffiato con una buona bottiglia di vino, ma quando è stata l'ora diil conto della, il cameriere ha fatto l'amara scoperta: lase l'era data a gambe dopo essere uscita dalcon la scusa di voler fumare una sigaretta. E' successo a San Gemini, in Umbria, dove i carabinieri hanno deferito in stato di libertà - per insolvenza fraudolenta - una giovanemarchigiana, lui 30enne e lei 25enne, entrambi gravati da precedenti di polizia. Larisale alla serata del 13 gennaio: i due, dopo aver prenotato telefonicamente, si erano presentati presso ildel luogo e dopo l'abbuffata se ne sono andati, come dicevamo, ...