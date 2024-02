“C’è Posta per Te” | non vede la madre da 18 anni | finisce malissimo

Leggi tutta la notizia su tvzap

News Tv. La puntata di ieri, sabato 3 febbraio 2024, di C'è Posta per Te è stata tra le più emozionanti di sempre. Una storia di una mamma e una figlia che non si vedono da 18 lunghi anni che però. Maria De Filippi ha accolto nello studio di C'è Posta per Te, Graziana, accompagnata dal marito Pierfrancesco. Dall'altra parte della busta c'è la figlia, Mariastella. Perché le due non si sono viste per così tanto tempo? (Continua dopo le foto) Mariastella ha abbandonato Graziana e le sue sorelle La ragazza ha mandato la busta a sua mamma per capire come mai non si è fatta viva in tutto ...