C' è posta per te | la puntata senza precedenti | Graziana scrive a Maria e poi chiude la busta

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 4 febbraio 2024) Una storia davvero assurda a C'èper te. Nellaandata in onda ieri, sabato 3 febbraio,ha contattatoDe Filippi per ritrovare la madre che non vedeva da 15 anni. Arrivata in studio con il compagno, ha atteso l'ingresso in studio della mamma. La donna aveva abbandonato i suoi figli dopo la morte di uno di loro e, a suo dire, anche per alcune relazioni extraconiugali del marito. Immediatamente si è acceso lo scontro in studio e di fatto ne è nata una lite. La figlia ha accusato la madre di gettare fango sul padre che l'ha cresciuta da solo, la madre, impassibile, ha risposto che non voleva sconvolgere la vita e che quando ha tentato di rintracciarla le è stato impedito. Il suello in studio è durato per parecchi minuti coninviperita con la madre: "Potevi venirmi a ...