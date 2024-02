C’è Posta per Te | Enzo nega di aver fatto le corna a Tiziana ma lei lo sbugiarda | “Ho messo un gps e l’investigatore | ho le prove!”

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 4 febbraio 2024) Ancora lacrime, tante emozioni, amari dissapori familiari, tradimenti e bugie nel corso della quarta puntata di C’èper Te, il fortunato programma di Maria De Filippi andato in onda ieri sera come di consueto su Canale 5. Il people show più longevo della storia della televisione italiana con le sue ventisette edizioni all’attivo ha offerto ai suoi fedelissimi telespettatori un susseguirsi di storie molto intense. Storie che hanno regalato momenti di commozione assoluta, ma anche tanta ironia. E due ospiti d’eccezione: gli attori Raoul Bova e Michele Morrone. Alcune di queste storie hannoarrabbiare, altre invece hannoscappare una sana risata. Tutte però hanno tenuto alta l’attenzione del pubblico da casa, sempre molto attivo sul web. A stimolare l’attenzione dei telespettatori è stata in particolar modo la storia di ...