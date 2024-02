C' è Posta | figlia abbandonata cerca la madre | poi chiude la busta

(Di domenica 4 febbraio 2024) In una delle ((storie di C'èPer Te, andate in onda nella puntata di sabato 3 febbraio 2024, quella di Graziana e Pierfrancesco ha scosso il pubblico, rivelando una lunga separazione tra. Graziana, sposata edi figli. La giovane ha trascorso diciotto lunghi anni senza vedere sua. La loro relazione si è interrotta dopo la tragica perdita del fratello, figlio dellascomparso in giovane età, sprofondandosi in un silenzio durato quasi due decenni. Graziana ha immaginato le ipotesi più cupe sul destino dellaMariasella di Mola di Bari: carcere, ospedale o persino la morte. Inoltre la ragazza ha due sorelle che hanno scelto di tagliare i legami con la. La destinataria ha raccontato un'altra verità ...

