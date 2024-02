Cazzullo e il caso Sinner | per metà degli italiani il fisco non esiste

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 4 febbraio 2024) . Aldo, nella sua rubrica sul Corriere della Sera, torna sul(qui la prima puntata subito la vittoria agli Australian Open ma il vicedirettore del Corsera già in passato aveva denunciato la residenza a Montecarlo die altri tennisti). Ringrazio le migliaia di lettori che in questi giorni mi hanno scritto per sostenermi o criticarmi. A naso vi siete schierati, segno che la causa non è così impopolare come pensano i colleghi: quasi tutti i numerosi giornalisti intervenuti sul tema mi hanno attaccato.: immaginate un politico italiano citare Kennedy Ma in particolare lei, gentile signor Barilaro (che firma la lettera di oggi, ndr), per aver trovato la formula perfetta: «La nazione dove tutto è ...