Cavo sul sentiero | ferito ciclista Era teso all’altezza del collo | poteva finire molto male

(Di domenica 4 febbraio 2024) Pistoia, 4 febbraio 2024 – “Ho fatto appena in tempo ad accorgermi di quel filosul, ad altezza: ho inchiodato ma sono caduto terra, senza riuscire più a muovermi". É iniziato così l’incubo per Francesco Biagini, 47enne di Pieve a Nievole che venerdì mattina stava rilassandosi sulle sua mountain bike sulle colline di Larciano. Erano circa le 11 quando, in solitaria, stava percorrendo un tratto in discesa di unCai, nei pressi di Larciano Castello. "Quando ho visto il filodi fronte a me – racconta Biagini dal letto dell’ospedale di Pistoia dov’è ricoverato – ho istintivamente frenato la mia bici. La frenata mi ha fatto sbalzare in avanti e quando sono caduto ho sentito un gran dolore e l’impossibilità di muovere le braccia. Avevo forse evitato il filo ...