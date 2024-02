Catene e ipocrisie | nelle carceri italiane situazioni anche peggiori

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 4 febbraio 2024) Le condizioni in cui Ilaria Salis è detenuta da quasi un anno in Ungheria non sono sicuramente degne di un Paese civile. Come ha denunciato il padre, è rimasta un mese senza sapone e senza vestiti da cambiare, in una cella con topi e cimici, per giorni senza carta igienica, assorbenti e neun fon per asciugarsi i capelli. Una descrizione di un carcere a dir poco fatiscente in cui non vengono rispettati i principi sanitari basilari. La sinistra ha subito gridato allo scandalo incolpando il governo di non fare abbastanza per riportarla in Italia. Ma siamo sicuri che i penitenziari del nostro Paese siano così all'avanguardia e godano di condizioni nettamente migliori? Basta leggere l'ultimo rapporto di Antigone, storica associazione che si interessa dei diritti dei detenuti, per trovarci di fronte una realtà molto poco edificante. Il dossier, pubblicato nel dicembre ...