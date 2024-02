Catania | tredicenne violentata alla Villa Bellini | 7 fermati Meloni | “Ci sarà giustizia” La Lega invoca la ‘castrazione chimica’

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di domenica 4 febbraio 2024) Pubblicato il 4 Febbraio, 2024 Stuprata a 13 anni da due minorenni mentre gli altri cinque membri del branco guardavano la scena, minacciando e immobilizzando il fidanzato diciassettenne. In meno di 48 ore i carabinieri sono riusciti a chiudere le indagini nei loro confronti e venerdì pomeriggio è scattato il blitz, durato fino a ieri mattina (sabato 3 febbraio) quando oltre ai due minori responsabili materiali della violenza è stato rintracciato anche l’ultimo dei sette ragazzi, che si era datofuga. La violenza sessuale è avvenuta a, il più grande giardino pubblico di, un luogo di svago e relax in pieno centro per migliaia di ragazzi e ragazze catanesi, famiglie, anziani e da cui si accede anche da via Etnea, la strada principale della città. Ed è avvenuta il 30 gennaio attorno alle ...