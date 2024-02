Catania | 13enne violentata riconosce autori dello stupro

«Vi imploro, vi supplico, non mi fate del male, lasciatemi andare...». Con queste parole la 13enne violentata il 30 gennaio scorso nei bagni pubblici della Villa Bellini di Catania ha tentato di ...“Quello che è avvenuto a Caivano, e ora a Catania, è la punta di un iceberg. Ci sono al Sud, ma anche al Nord, tante aree in cui sono ammassate povertà sociali che alimentano le povertà educative alla ...12.30 13enne a branco: "Non mi fate del male" "Vi imploro, vi supplico, non mi fate del male, lasciatemi andare". Con que- ste parole la 13enne violentata nei bagni pubblici della Villa Bellini di Ca ...