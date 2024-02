Castelnuovo cerca la vittoria in trasferta contro Alleanza Giovanile | l' ora di invertire l' andamento

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 4 febbraio 2024) Oggi, alle 15, i gialloblu di Pisciotta sono di scena a Dicomano,i biancoblu di, con l’auspicio di far vedere che le… castagne garfagnine sono più saporite di quelle del Mugello. Battute a parte, dopo le ultime traversìe e i gol subiti a tempo scaduto, è l’ora che iltorni a vincere anche in, cosa che manca dal 1° ottobre scorso, quando i garfagnini vinsero a Larciano per 1-0, con Papeschi che parò un rigore. I fiorentini sono al quindicesimo posto in classifica, con 14 punti, dunque in zona play-out, con tre vittorie, cinque pareggi e undici sconfitte. Sul proprio terreno il curriculum è poco brillante: con una, un pareggio e sette sconfitte. Meglio fuori casa, doveha messo insieme dieci punti e, ...