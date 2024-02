Caserta | detenuto disabile di 58 anni trovato morto nella sua cella | si è suicidato Sappe | “Servono più psicologi e operatori sanitari”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 febbraio 2024) Continua a crescere il numero dei suicidi in carcere. Undi 58si è tolto la vita nel carcere di Carinola, a, diventando il 15esimo nel 2024. A dare la notizia è stato il Sindacato autonomo polizia penitenziaria (), con il segretario generale, Donato Capece, che definisce l’episodio “una sconfitta per lo Stato e per tutti noi che lavoriamo in prima linea”. L’uomo, come spiega la segretaria regionale del sindacato, Tiziana Guacci, “è statoimpiccatosuae sono stati inutili i tentativi di soccorso da parte deie del personale di Polizia Penitenziaria”. Quello di, prosegue Guacci, è solo l’ultimo caso che racconta di una situazione in graduale ...