Carolina Stramare infiamma il web | FOTO con tutto il repertorio in mostra | che décolleté!

Carolina Stramare in palestra , la showgirl continua a mietere vittime sui social: eccola mentre mette in mostra il proprio spettacolare fisico. ... (sportnews.eu)

Carolina Stramare torna a far sognare con uno scatto da sogno condiviso sui social: i jeans stretti mettono in risalto le sue curve da infarto. Il ... (sportnews.eu)

Togliete tutto ad una donna tranne il suo contenitore di trucchi e strumenti per la bellezza. Lo sa bene Carolina Stramare che, a commento di uno scatto in cui la si vede ritratta con gli occhi chiusi ...Carolina Stramare lancia un guanto di sfida ad Elisabetta Canalis: di combattenti supersexy, adesso, ce ne sono due.Carolina Stramare fa impazzire i fan e li lascia letteralmente a bocca aperta. Fisico da capogiro per l'ex Miss Italia del 2019, che su Instagram ha postato diversi scatti da urlo per le vie di Torino ...