Caro Lepore | meno Asterix e più realtà

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 febbraio 2024) Bene, ora sappiamo che il sindacolegge. Legge. Ci ha tenuto a farlo sapere.E ritiene che Bologna sia il villaggio imprendibile dei Galli che si oppongono ai Romani. Già la sindrome di accerchiamento non è un segnale di gran visione amministrativa in una nazione democratica, ma pensare che mentre crolla la torre, inaridisce il dispendioso Fico e i giovani non trovano casa a prezzi decenti, il baluardo della libertà felsinea sia l’autovelox fa capire quanto la sinistra frou frou (che legge fumetti invece di Pasolini e Sciascia) sia in crisi. E se ha bevuto una pozione, temo non sia quella magica di Panoramix ma una specie di assenzio fatto di ideologia. Se a questo si aggiunge che, tra i difensori della città rallentata, si erge l’Archistar Stefano Boeri (cioè gente che non sa nemlontanamente cosa sia arrivare ...