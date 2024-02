Carnevale 2024 a Persiceto | dieci carri e lo ‘spillo’ sorprende tutti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 febbraio 2024) San Giovanni in(Bologna), 4 febbraio– Esia. La storica manifestazione di San Giovanni in, alla 150esima edizione, ha richiamato un folto pubblico. Hanno sfilato, 2 mascherate singole 4 di gruppo, e naturalmente è stato trattato ironicamente il limite dei 30 chilometri orari di Bologna. Dopo il discorso della Corona pronunciato da Re Bertoldo, rigorosamente in dialetto persicetano, e dopo il saluto del veterano deldi San Giovanni, Santón (che a quasi 99 anni anima ancora i corsi mascherati), ha preso il via la colorata manifestazione di piazza. Iallegorici e le mascherate hanno sfilato per le vie del centro storico di. Ed ihanno ...