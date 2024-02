Carlos Sainz | tradimento alla Ferrari | va proprio dai rivali | Ultimi aggiornamenti

(Di domenica 4 febbraio 2024) Finito il mercato del calcio, è sempre movimentato quello dell’automobilismo. Dove andrà lo spagnolo? Un fulmine a ciel sereno si è abbattuto giovedì sull’ambiente della Formula 1 con l‘addio di Lewis HamiltonMercedes per passarenel 2025 lasciando in dubbio il futuro di. Lo spagnolo rappresentato dal padre Questo articolo: vadaiè stato pubblicato prima Sportnews.eu.

La casa coreana ha scherzato sui social network, 'convocando' lo spagnolo per un ipotetico passaggio ai rally dopo l'addio alla Ferrari ...Ovviamente colui che è stato maggiormente interessato dal passaggio in Rosso del sette volte campione del mondo è stato Carlos Sainz, che dopo quattro stagioni lascerà il team di Maranello. Ma ...Lasciato Maranello per l'arrivo di Hamilton, lo spagnolo ha di fronte a sé alcune possibilità per proseguire la carriera in F1 ...