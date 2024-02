’Carlevà’ nel segno della tradizione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 4 febbraio 2024) Il ‘Carlevà dea Spèza’ ha due maschere simbolo, il Batiston, con accanto a lui la figura di Maià, sua moglie, figlia di Re Carnevale, diventata anch’essa emblemafesta spezzina. Dal 1869 (ha dunque origini più antiche di quello di Viareggio, la cui nascita risale al 1873), il Carnevale Spezzino che torna domenica 11 febbraio e che animerà la città con sfilate ed iniziative per la gioia soprattutto dei più piccoli. "Il Carnevale spezzino è un evento molto atteso da grandi e piccini – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – Unacentenaria che anche quest’anno offrirà molte occasioni di divertimento con eventi pensati per tutti. Il nostro obiettivo è riscoprire le radici culturali locali, partendo anche dal recupero di manifestazioni centenarie proprio come il nostro storico carnevale. Ringrazio il consigliere Marco Tarabugi e ...