Capezzone | sbagliato liquidare i sovrani come un residuo del passato

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 4 febbraio 2024) E fin troppo evidente che la morte di Vittorio Emanuele di Savoia genererà curiosità più che autentica commozione nell'opinione pubblica per una quantità di ragioni: viviamo in una Repubblica (pur scaturi- ta da un referendum che generò discussioni e contestazioni,si sa); abbiamo alle spalle prove novecentesche non lusinghiere della nostra passata monarchia; e in più – e questa è invece una responsabilità storica di certa cultura di sinistra l'urgenza (comprensibile e condivisibile) di denunciare le responsabilità di Casa Savoia nella stagione fascista, con particolare riferimento alla vergogna incancellabile delle leggi razziali, ha portato a retrodatare abusivamente la condanna o comunque una sorta di oblio. Seppellendo sotto una ingiusta coltre di silenzio pure la stagione in cui la monarchia aveva invece fornito eccellente prova di sé: la nascita dello Stato ...